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Presidente Kast y sistema frontal que azota a buena parte del país: "Se vienen días intensos y desafiantes para Chile"

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¿Qué pasó?

A través de su cuenta de X, el Presidente José Antonio Kast compartió un post y un video en el que emitió palabras sobre las distintas acciones de coordinación y monitoreo que ha encabezado el Gobierno en los últimos días para enfrentar el intenso sistema frontal que afecta al país.

En el registro, el Mandatario mostró parte del despliegue realizado junto a autoridades y equipos de emergencia, incluyendo una videollamada con delegados regionales, la inspección de medidas preventivas en la quebrada San Ramón, una visita a la sede del SHOA en Valparaíso, reuniones de coordinación con ministerios y recorridos por distintas obras de mitigación.

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Asimismo, el video muestra visitas a las obras del canal Santa Marta, en Maipú, al colector Santa Corina, un balance de los preparativos en La Florida, además de recorridos por los equipos de emergencia desplegados en el Grupo 10 de la FACh y del Ejército.

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Junto a la publicación, el Presidente escribió: "Hay emergencias que no se pueden evitar, pero sí anticipar. Se vienen días intensos y desafiantes para Chile y si trabajamos juntos, autoridades nacionales, regionales y comunales, podemos superar esta emergencia".

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El mandatario agradeció a todos los funcionarios y efectivos por su labor, destacando el trabajo preventivo realizado antes de la llegada del sistema frontal.

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