"Usted construyó casas con fallas": El duro cruce entre el ministro Poduje y abogado de constructora en Viña del Mar

16 jul. 2026 - 17:39 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, visitó este jueves el sector El Olivar, en Viña del Mar, para fiscalizar el estado de un conjunto de viviendas construidas para damnificados de los incendios que afectaron a la ciudad.

En medio de la visita, el ministro se enfrascó en una tensa discusión con el abogado de la constructora responsable de las casas.

El episodio ocurrió mientras Poduje inspeccionaba un muro estructural que se desprendió producto de las lluvias y el viento del sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso.

La discusión entre el ministro y el abogado

Mientras el ministro explicaba a la prensa las querellas presentadas contra la constructora, el abogado de la empresa lo interpeló directamente.

"Usted construyó casas con fallas", le dijo Poduje, frase que el funcionario rechazó de inmediato. "Yo no construí nada, yo soy abogado, señor", dijo.

El profesional acusó al ministro de montar un espectáculo mediático: "Yo lo llamo al ministro a dedicarse más que a montar este espectáculo bajo la lluvia, a que respetemos las instituciones. A que respetemos los tribunales", señaló, agregando que es "una persona que no está a la altura de la alta investidura de la que el señor Kast lo ha dado".

Poduje, por su parte, cuestionó la presencia del abogado en el lugar y le consultó por su militancia política: "¿Usted era político, no? ¿Cuál es su apellido? ¿Usted era candidato a la UDI, no?", para luego cerrar el cruce con un: "Dedíquese a la política, mejor".

Los pernos que confirmarían las fallas

Tras el altercado, Poduje ingresó a la vivienda afectada y mostró los pernos de anclaje del muro colapsado. "Estos pernos que puso esta empresa, si ustedes pueden ver, yo los acabo de sacar con la mano, son pernos no estructurales", señaló, sosteniendo que se trataba de paneles diseñados para viviendas de un piso, pero utilizados en construcciones de dos.

Adolfo, ingeniero civil de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, respaldó la evaluación del ministro: "Efectivamente, estos pernos no responden a la resistencia requerida para un muro estructural y la fuerza del viento fue capaz de generar un volcamiento en este muro de la vivienda".

El ministro confirmó que, además de las querellas ya presentadas contra la constructora San Sebastián, se presentará una nueva acción legal por 6.000 millones de pesos por concepto de perjuicios. Asimismo, adelantó que se solicitará la demolición inmediata del muro afectado por representar un riesgo para las personas.

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