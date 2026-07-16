"Anoche se movía demasiado": Vecina afectada por caída de grúa relata cómo ocurrió el accidente

16 jul. 2026 - 17:50 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, una grúa de construcción colapsó en la comuna de Coquimbo producto de las intensas ráfagas de viento que afectaron a la zona. La estructura cayó sobre la obra en construcción y parte de su brazo impactó a seis viviendas y varios vehículos estacionados en un condominio del sector La Herradura, generando una importante emergencia que movilizó a Bomberos, Carabineros y equipos municipales.

Una de las vecinas afectadas, Margarita, relató que se encontraba al interior de su vivienda cuando ocurrió el accidente. Según contó, desde la noche anterior había observado que la grúa se movía con fuerza debido al viento y temía que pudiera desplomarse.

"Empezó a sentirse un estruendo escalofriante. Yo pensé que era la grúa, porque anoche se movía demasiado. Siempre le decía a mi hijo que esa grúa se iba a caer en la casa, pero me respondían que estaba hecha para soportar eso", relató.

La mujer explicó que la estructura cayó sobre una ampliación de material ligero de su vivienda. "Escuché la explosión de los vidrios y vi un destello. Pensé que había caído sobre la pieza donde estaba, pero alcancé a moverme hacia la parte sólida de la casa", agregó.

Preocupación por su hermano con discapacidad

La principal inquietud de Margarita es la situación de su hermano, una persona con discapacidad y movilidad reducida que permanece al interior de la vivienda. La vecina explicó que el hombre no logró percatarse de lo ocurrido y que necesita ayuda para desplazarse.

"Él no tiene movilidad propia, camina muy despacio y habría que sacarlo si ocurre otra emergencia", señaló. Además, indicó que su hermano es diabético y que la imposibilidad de ingresar a la vivienda la mantiene muy angustiada.

Tras conocer la situación, Bomberos informó que el hombre fue evaluado por personal médico y que, por el momento, no se encuentra en un sector de riesgo inmediato. El superintendente a cargo explicó que, debido a la inestabilidad de la grúa, es más seguro que permanezca donde está mientras continúan las labores para asegurar la estructura, ya que evacuarlo en estas condiciones podría representar un mayor peligro.

Asimismo, confirmó que una menor de edad resultó con lesiones leves, producto del desprendimiento de partículas y parte de un techo tras el colapso de la grúa. En tanto, las seis viviendas afectadas continuarán siendo inspeccionadas por equipos municipales y de emergencia para determinar si sus habitantes podrán regresar o deberán ser trasladados a otro lugar mientras se desarrollan los trabajos de retiro de la estructura.

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