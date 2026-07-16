Marejadas destruyen parte de ciclovía en Dichato: Video muestra cómo la estructura cedió a un costado del mar

16 jul. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas marejadas que afectan a gran parte del país continúan dejando daños en el borde costero. Esta vez, un video difundido en redes sociales mostró cómo parte de la ciclovía ubicada junto a la costanera de Dichato cedió, interrumpiendo completamente el paso por ese sector.

En las imágenes se observa un tramo de aproximadamente uno o dos metros de la estructura que colapsó hacia la playa, dejando los escombros sobre la arena y un desnivel de cerca de un metro de profundidad.

Video muestra el daño en la costanera

La ciclovía se encuentra emplazada junto al borde costero, por lo que el registro ha generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes atribuyen el colapso a las fuertes marejadas que han golpeado la zona durante las últimas horas.

El registro evidencia cómo la estructura quedó quebrada en uno de sus extremos, impidiendo el tránsito de ciclistas y peatones por ese punto de la costanera.

Marejadas han provocado daños en distintos puntos del Biobío

El registro se suma a otras afectaciones provocadas por el sistema frontal en la región. Durante la jornada también se reportaron inundaciones y el ingreso del mar a sectores habitados de Penco, además de daños en infraestructura costera producto del fuerte oleaje.

Las autoridades han reiterado el llamado a no acercarse al borde costero mientras se mantengan las marejadas, debido al riesgo que representan las olas y el deterioro que pueden sufrir las estructuras ubicadas junto al mar.

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