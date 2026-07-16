Marejadas dejaron una inusual postal en Penco: Las calles quedaron cubiertas de algas

16 jul. 2026 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas marejadas asociadas al sistema frontal dejaron este jueves una de las imágenes más llamativas de la jornada en Penco, región del Biobío, donde el avance del mar cubrió las calles con algas, arena, troncos y otros restos arrastrados desde la costa.

El agua incluso ingresó a algunos sectores habitados, obligando a emitir alertas SAE para evacuar a la población y movilizando a equipos de emergencia para enfrentar las consecuencias del fenómeno.

El mar avanzó por las calles

Tras el retiro del agua, las calles del borde costero quedaron cubiertas por grandes cantidades de algas y escombros, una escena poco habitual que sorprendió tanto a vecinos como a quienes seguían la emergencia.

Una de las residentes del sector, Elena Muñoz, aseguró que esta situación era inédita. "Nunca se había salido el mar de esta forma", afirmó.

Otra vecina afectada, Isabel, explicó que el agua ingresó a su vivienda y pidió apoyo para las familias damnificadas. "Es importante que el Gobierno se haga cargo de estas personas... que no nos den vuelta la espalda", sostuvo.

Alcalde advierte que hubo olas de hasta 10 metros

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, informó que los equipos municipales trabajan en el despeje de los escombros y en la limpieza de las calles afectadas por el avance del mar.

Además, aseguró que el fenómeno fue excepcional para la comuna. "Hoy día llegamos a tener oleajes con olas que llegaron a los 8 o 10 metros, algo que nunca se había visto en los últimos 50 años en esta comuna", afirmó.

La autoridad también hizo un llamado a colaborar con maquinaria pesada para acelerar el retiro de la arena, las algas y los escombros, además de avanzar en obras de mitigación que permitan reducir el impacto de futuros eventos de esta magnitud.

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