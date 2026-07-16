Más de 624 mil clientes permanecen sin luz por sistema frontal: Revisa las regiones más afectadas

16 jul. 2026 - 16:21 hrs.

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¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal que afecta a gran parte del país continúa provocando estragos. Además de las fuertes lluvias y el viento, una de las principales consecuencias ha sido la interrupción del suministro eléctrico, que mantiene a cientos de miles de hogares sin energía.

De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 15:00 horas de este jueves un total de 624.129 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el país.

Según la información entregada por la SEC, pese a la magnitud de las interrupciones, el 92,3% de los clientes del país continúa con suministro eléctrico, mientras las empresas distribuidoras trabajan para reponer el servicio en las zonas afectadas.

Los cortes se atribuyen principalmente a la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico, además de los daños provocados por las intensas ráfagas de viento que han acompañado el paso del sistema frontal.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación e hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar los cortes de energía a través de los canales oficiales de las compañías eléctricas y a mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Revisa el estado de todas las regiones

Arica y Parinacota: 5

Tarapacá: 147

Antofagasta: 3

Atacama: 10

Coquimbo: 7353

Valparaíso: 63551

Región Metropolitana: 41722

O'Higgins: 35176

Maule: 58237

Ñuble: 38489

Biobío: 118739

La Araucanía: 210777

Los Ríos: 42147

Los Lagos: 7871

Aysén: 11

Magallanes: 70

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