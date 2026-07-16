Video muestra momentos de terror en vuelo a Concepción: Fuertes vientos no lo dejaron aterrizar y debió regresar a Santiago

16 jul. 2026 - 11:03 hrs.

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¿Qué pasó?

Un avión comercial que cubría la ruta entre Santiago y Concepción debió suspender su llegada a la región de Biobío la mañana de este jueves, debido al intenso sistema frontal que afecta a la zona.

Se trata del vuelo Sky 161, que, tras no concretar su aterrizaje en el Aeropuerto Carriel Sur, debió retornar a la Región Metropolitana, según informó el terminal aéreo penquista.

Vuelo Sky 161 frustró y procedió a regresar Santiago. pic.twitter.com/7ZRoTufaM3 — Aeropuerto Carriel Sur (@apcarrielsur) July 16, 2026

Avión realizó dos intentos de aterrizaje

De acuerdo con el testimonio compartido por un seguidor al medio Ahora Biobío, la aeronave realizó dos intentos para aterrizar en Concepción.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron completar la maniobra, por lo que la tripulación decidió regresar a Santiago.

Una pasajera registró parte de la situación al interior del avión mediante un video. En las imágenes se observa la cabina con poca iluminación durante el trayecto.

A pesar de la situación de urgencia, en un comienzo el ambiente se mantenía tranquilo, hasta que una repentina turbulencia generó angustia entre quienes iban a bordo.

El episodio ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, con fuertes lluvias y vientos que han impactado distintas actividades durante la jornada.

Comunicado de Sky

Desde la empresa explicaron que "debido a las condiciones meteorológicas excepcionales que afectan especialmente a la zona centro sur del país, algunos de nuestros vuelos podrían verse afectados con retrasos o cancelaciones puntuales, dependiendo de las condiciones existentes en cada aeropuerto".

Además aseguraron que "continuamos operando con regularidad y monitoreando permanentemente nuestra operación para adoptar, cuando corresponda, las medidas necesarias, siempre privilegiando la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones".

Por último, recalcaronq que "en caso de que un vuelo se vea afectado, los pasajeros serán informados de las alternativas correspondientes. Lamentamos las molestias que esto podría causar".

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