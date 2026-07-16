Videos muestran daños en Mall de Concepción por fuertes vientos: Estructura se desprendió tras ráfagas

16 jul. 2026 - 10:33 hrs.

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¿Qué pasó?

El sistema frontal continúa dejando estragos en la zona centro-sur del país y una de las imágenes más impactantes de la jornada se registró en Concepción, donde las intensas ráfagas de viento provocaron que parte de la cubierta de un centro comercial saliera volando.

Las impactantes imágenes fueron exhibidas durante un despacho en Mucho Gusto, mientras el meteorólogo Jaime Leyton entregaba el pronóstico para las distintas regiones afectadas por el temporal. En ese momento, advirtió que las condiciones meteorológicas seguirán siendo complejas durante las próximas horas.

Vientos superaron los 100 km/h en Concepción

Al abordar la situación en la región del Biobío, se mostraron registros captados en el centro de Concepción que evidenciaban la fuerza del viento, con techumbres desprendidas en un mall y objetos siendo arrastrados por las intensas ráfagas.

Según detalló Jaime Leyton, en la zona ya se registraron vientos de 107 kilómetros por hora, aunque las proyecciones indican que el fenómeno continuará afectando a la región durante la jornada.

Isla Quiriquina registró ráfagas de hasta 170 km/h

El meteorólogo explicó que uno de los registros más extremos se produjo en Isla Quiriquina, donde las ráfagas alcanzaron los 170 kilómetros por hora, reflejando la intensidad del sistema frontal que afecta al sur del país.

Debido a estas condiciones, reiteró que el viento seguirá siendo uno de los principales riesgos asociados al evento meteorológico.

Ante el pronóstico, Jaime Leyton llamó a la población a mantenerse alerta, especialmente en sectores donde el viento puede generar mayores complicaciones.

Entre ellos mencionó los aeropuertos, donde las fuertes ráfagas podrían afectar las operaciones aéreas, además de las zonas costeras, donde el viento y el fuerte oleaje representan un riesgo adicional para la población.

Las autoridades también reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras el sistema frontal continúa avanzando por la zona centro-sur del país.