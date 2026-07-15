"El Ministerio de Seguridad ya es querellante": Ministro Arrau anuncia nuevas acciones tras ataque a carabineros en Los Ríos

15 jul. 2026 - 23:17 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió al ataque del que fueron víctimas dos carabineros en el sector Las Minas, zona costera de la región de Los Ríos, hecho que ocurrió en medio de un operativo donde se logró la captura de Carlos Cancino Tapia, sindicado como el último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020.

El cabo primero Marco Cosme fue el más afectado por el actuar del antisocial, por lo que se encuentra en estado grave. El uniformado recibió un proyectil en el rostro y requirió múltiples transfusiones durante la intervención. Actualmente, está en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"El Ministerio de Seguridad ya es querellante"

En un punto de prensa, el ministro Arrau informó que el funcionario "está en estado grave de salud. Lo que pasó hoy día acá es la batalla entre el bien y el mal. Es lo que enfrenta cada carabinero todos los días, desde operativos complejos como estos hasta lo que estábamos viendo en la mañana en la frontera norte, donde se persigue a narcotraficantes y donde también ha habido carabineros abatidos".

"Esa es la realidad que vive Carabineros hoy día y no podemos nunca relativizar este tipo de situaciones (...). El Ministerio de Seguridad ya es querellante en esa causa y por supuesto que agregaremos otros cargos sobre su formalización (de Carlos Cancino)", agregó el secretario de Estado.

Respecto al actuar de los antisociales hoy en día, el ministro Arrau expresó: "Hoy día el delincuente está dispuesto a todo, a usar la violencia sin ningún miramiento, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que redoblar el apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad".

"Presentaremos proyectos de ley y proyectos presupuestarios que van a incrementar el apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad", concluyó el titular de Seguridad Pública respecto a los futuros planes del Ejecutivo.

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