Lluvia en Santiago: Revisa el pronóstico del tiempo para la RM en los próximos días

15 jul. 2026 - 22:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana enfrentará varios días de precipitaciones debido al sistema frontal que afectará a gran parte del país, principalmente la zona central.

Según el pronóstico entregado por Alejandro Sepúlveda, periodista MegaTiempo, el evento estará acompañado por fuertes vientos, nieve en la cordillera y nuevos pulsos de lluvia que se extenderán incluso hasta la próxima semana.

¿Cuándo llegará la lluvia a Santiago?

De acuerdo con Sepúlveda, las primeras precipitaciones se dejarán sentir "de manera tímida en la madrugada del jueves, en la mañana", pero el escenario cambiará durante la tarde.

"Después de media tarde ya serán constantes y continuas para mantenerse así todo el día viernes", añadió.

Además, indicó que en la cordillera se registrarán nevadas y que las rachas de viento en la Región Metropolitana podrían superar los 80 kilómetros por hora. En Santiago Centro, en tanto, las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora durante la noche del jueves al viernes.

Este será el día más intenso del sistema frontal

Según el especialista, el viernes será la jornada de mayor intensidad del evento meteorológico. "Tendremos lluvia intensa todo el día, vientos también", afirmó.

Respecto al resto del pronóstico, explicó que el sábado las precipitaciones disminuirían, aunque no desaparecerán por completo. "El sábado amainaría un poco la precipitación, a la espera de un nuevo sistema frontal el domingo en la capital".

Sepúlveda agregó que las condiciones seguirán siendo inestables durante los próximos días. "Amainaría durante el lunes y el miércoles de la próxima semana tendríamos un nuevo pulso", concluyó.

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