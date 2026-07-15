Sistema frontal pone en riesgo playas de Chile: Estas son las que podrían desaparecer en los próximos años

15 jul. 2026 - 22:02 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que azota a Chile durante estos días no solo trae lluvia y viento, también está acelerando un proceso que lleva años avanzando en silencio.

El 86% de las playas del país presenta erosión y cerca de 80 están en riesgo de desaparecer en los próximos 5 a 10 años, según un informe difundido por Meganoticias.

Las marejadas de más de 4 metros que golpearán la costa en las próximas horas agravan un fenómeno que vecinos de localidades como Iloca, Pichilemu y Dichato ya viven en carne propia: donde antes había arena, hoy hay agua.

Las playas en riesgo

De acuerdo a un reciente informe, estas son las playas que podrían desaparecer en los próximos años:

Región de Valparaíso:

Bahía de Concón

Hornitos

Pichicuy

Reñaca

Caleta Portales

Algarrobo

Bahía de Cartagena

Santo Domingo

Los Molles

Región de O'Higgins:

Pichilemu

"La infraestructura no está preparada para tanto evento junto"

La ecóloga y académica de la Universidad Central, Jadille Mussa, explicó que las playas más vulnerables son aquellas que han ocupado históricamente el borde costero y que cuentan con muelles o embarcaderos.

De paso, advirtió que el verdadero problema es estructural: "La infraestructura no está preparada para tanto evento juntos".

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