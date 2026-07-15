Hasta 180 mm de lluvias: Amplían alarma por "precipitaciones intensas" por sistema frontal y suman una región

15 jul. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado martes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alarma por "precipitaciones intensas" en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Este miércoles, la medida fue actualizada y se añadió a la región de O'Higgins.

Según el sitio web del organismo, las alarmas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

La alarma por precipitaciones intensas

La medida está vigente en la totalidad de las cuatro regiones, debido a un sistema frontal, que dejaría más de 100 milímetros de lluvia en cada región.

De acuerdo a meteorología, el fenómeno se podría presentar desde la madrugada de este viernes 17 hasta la noche de este domingo 19 de julio.

Hasta 180 de lluvias

Se estiman que caigan los siguientes montos de precipitaciones en cada región:

Región de Coquimbo: entre 130 y 180 milímetros

Región de Valparaíso: entre 120 y 160 milímetros

Región Metropolitana: entre 100 y 150 milímetros

Región de O'Higgins: entre 90 y 120 milímetros

Todo sobre Sistema frontal