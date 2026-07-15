Compró una licencia médica por WhatsApp tras faltar al trabajo: Fue despedido sin indemnización

15 jul. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago validó el despido de un trabajador que compró una licencia médica a través de WhatsApp para justificar una ausencia laboral, concluyendo que su actuar constituyó una falta de probidad y que la empresa actuó conforme a la ley al poner fin a su contrato.

El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había declarado injustificado el despido y ordenado el pago de indemnizaciones, al considerar que existían pruebas suficientes para acreditar que el documento fue obtenido de manera irregular, sin una evaluación médica.

Compró una licencia médica por $65 mil

El caso se originó luego de que Buses Metropolitana S.A. despidiera a uno de sus trabajadores por presentar una licencia médica obtenida mediante una plataforma de WhatsApp.

Durante el juicio se acreditó que el trabajador sostuvo conversaciones con un contacto identificado como "Médico Licencia", donde se le ofrecían licencias médicas de distinta duración según el monto a pagar. Finalmente, optó por una licencia de 30 días por $65.000.

Además, la Corte consideró como prueba correos electrónicos de Medipass que indicaban que el folio y el RUT contenidos en el documento no correspondían al trabajador, así como una declaración firmada por el propio demandante, en la que reconocía haber pagado esa suma por la licencia.

La Corte descartó que se tratara de un error

El tribunal cuestionó el razonamiento del juez de primera instancia, quien había estimado que podía tratarse de un error en la emisión del documento o de una dificultad idiomática del trabajador, de nacionalidad haitiana.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones concluyó que esas explicaciones no tenían sustento frente a la evidencia presentada.

Además, destacó que el trabajador llevaba cerca de ocho años desempeñándose en la empresa, se comunicaba adecuadamente en español y comprendía la diferencia entre obtener una licencia tras una atención médica y comprar una por una aplicación de mensajería.

La sentencia estableció que la conducta del trabajador configuró una falta de probidad, causal contemplada en el artículo 160 N°1 letra a) del Código del Trabajo, debido a que utilizó una licencia médica obtenida de forma irregular para justificar su ausencia laboral.

Según el tribunal, esta conducta vulneró la buena fe y la confianza que debe existir entre trabajador y empleador, elementos esenciales para mantener una relación laboral.

Por ello, la Corte acogió el recurso de nulidad presentado por Buses Metropolitana S.A., anuló la sentencia anterior y rechazó en todas sus partes la demanda por despido injustificado presentada por el trabajador.