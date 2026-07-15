Adelanto de Volverías con tu ex? 2 revela la llegada de Faloon Larraguibel al encierro: Rai queda en shock

15 jul. 2026 - 18:58 hrs.

El primer adelanto de los próximos capítulos de Volverías con tu ex? 2 acaba de liberar uno de los momentos más esperados del reality de Mega: la llegada de Faloon Larraguibel a la casona. La escena dejará a todos boquiabiertos y a Raimundo "Rai" Cerda completamente en shock.

El adelanto muestra el ingreso de una misteriosa mujer a la casona de Volverías con tu ex? 2, acompañada de cuatro musculosos hombres. Cuando se descubre que se trata de Faloon Larraguibel, la reacción de Rai Cerda es inmediata: queda paralizado antes de acercarse a ella.

La llegada de la exchica Yingo al encierro de Volverías con tu ex? 2 tiene un peso emocional enorme, considerando que en capítulos anteriores Rai se derrumbó en llanto al recordarla y confesó a sus compañeros que entró al reality precisamente para descubrir cuánto la amaba: "Me metí acá para ver qué tanto amo a esta mina, y me di cuenta de que la amo caleta".

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Más sorpresas en los próximos capítulos

El adelanto también anticipa otros momentos de alto impacto en Volverías con tu ex? 2: Álvaro Ballero reunirá a todos sus compañeros para comunicarles una decisión inesperada que tomó durante la noche, y Nicolás Solabarrieta le dirá firmemente a Guarén que no quiere volver nunca más con ella, cerrando definitivamente uno de los vínculos más intensos del encierro.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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