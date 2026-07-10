La Guarén se desploma en plena actividad de Volverías con tu ex? 2 y Nico Solabarrieta rompe en llanto

10 jul. 2026 - 17:58 hrs.

Un impactante momento marcará el próximo capítulo de Volverías con tu ex? 2. El adelanto del episodio 25 muestra que Valentina Torres, más conocida como La Guarén, sufrirá un desmayo en medio de una actividad, generando preocupación entre los participantes del reality.

Todo ocurrirá durante una dinámica musical, cuando la influencer se desvanezca de forma inesperada ante la mirada de sus compañeros, quienes rápidamente acudirán a ayudarla.

Preocupación por Guarén en nuevo capítulo

Debido a la situación, Guarén será trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras el resto de los participantes permanece visiblemente afectado por lo ocurrido.

Quien vivirá el momento con mayor intensidad será Nico Solabarrieta, que no podrá contener la emoción tras el incidente.

"Me siento terrible de culpable", dirá el exfutbolista entre lágrimas, según se aprecia en el avance del programa.

Nico Solabarrieta también protagonizará un tenso cruce con Rai Cerda

El episodio no solo estará marcado por el estado de salud de La Guarén. El adelanto también muestra un fuerte enfrentamiento entre Nico Solabarrieta y Rai Cerda.

La discusión comenzará cuando Rai regrese de una fiesta asegurando que el exfutbolista estuvo muy cercano a Flavia Laos, versión que Nico negará tajantemente.

Las diferencias entre ambos irán aumentando y terminarán generando un tenso intercambio que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del capítulo.

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