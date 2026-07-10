"Está luchando por estar aquí": El emotivo mensaje de Emilia Dides por el delicado estado de salud de un familiar

10 jul. 2026 - 16:16 hrs.

Durante los últimos meses, Emilia Dides ha compartido con sus seguidores varios momentos felices de su vida. Sin embargo, esta vez la ex Miss Chile utilizó sus redes sociales para revelar la difícil situación familiar que atraviesa.

A través de una historia de Instagram, la también cantante contó que su abuela enfrenta un delicado problema de salud y le dedicó un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

El emotivo mensaje de Emilia Dides

La publicación estuvo acompañada por una fotografía tomada hace poco más de un mes, en la que aparece su abuela sosteniendo en brazos a la hija de Dides, un recuerdo que hoy cobró un significado especial para la familia.

Junto a la imagen, la artista escribió: "Cómo cambia la vida... esto fue hace un mes y hoy mi abuelita está luchando por estar aquí".

"Eres una guerrera, solo fe y lindas energías", cerró Dides, sin entregar más detalles.

Apoyo de sus seguidores

En su publicación, Emilia Dides no entregó información sobre la enfermedad o condición médica que afecta a su abuela, por lo que se desconoce cuál es su diagnóstico.

Eso sí, sus palabras generaron una inmediata reacción entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para ella y su familia.

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