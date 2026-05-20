"Desde que llegaste a mi vida dejé de vivir para mí": Sammis Reyes comparte tierno registro junto a su hija
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
El exdeportista nacional, Sammis Reyes, sorprendió en las redes sociales al compartir una serie de fotografías junto a su hija, Mía Ignacia Reyes Dides, quien también es hija de la reconocida modelo y cantante Emilia Dides.
La niña, que nació el 30 de enero de este año, suele ser protagonista de las publicaciones de ambos padres. Sin embargo, en esta oportunidad fue el jugador quien acaparó las miradas al mostrar su lado más tierno.
La emoción del jugador
Sammis Reyes no ocultó su felicidad y se mostró visiblemente emocionado en la publicación, dejando un tierno mensaje para Mía: "Desde que llegaste a mi vida dejé de vivir para mí y comencé a vivir para nosotros".Ir a la siguiente nota
"Te voy a cuidar hasta mi último día mi princesa hermosa. Nunca vas a estar sola en este mundo", agregó el primer y único jugador chileno en ser parte de la NFL a través de su cuenta de Instagram.
En esa misma línea, el ahora empresario cerró con un mensaje directo para la pequeña: "Lo único que deseo es que algún día puedas ver esta foto y estés orgullosa del papá que tienes. Te amo con todo mi corazón, Mía Ignacia".
Las tiernas postales compartidas por el deportista no tardaron en generar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el gran cariño y compromiso que demuestra en su faceta como padre.
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