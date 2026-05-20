Cupón de Gas Licuado: Solo estas personas pueden activarlo y usarlo

20 may. 2026 - 09:00 hrs.

Con el fin de mitigar el alza en los costos de calefacción durante el invierno, el Gobierno pronto iniciará la entrega del Cupón de Gas Licuado, un bono de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de este combustible.

A diferencia de otros beneficios sociales, este aporte exige que los beneficiarios realicen un trámite obligatorio para habilitar los fondos. La medida cuenta con plazos definidos y requisitos basados en el nivel socioeconómico.

¿Quién puede activar y usar el Cupón de Gas Licuado?

De acuerdo a ChileAtiende, se realizará la activación y entrega al jefe o jefa de hogar si cumple con las siguientes condiciones:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según la calificación socioeconómica.

Tener 18 años o más y figurar como jefe o jefa de hogar.

Es vital destacar que el sistema solo considera la información del RSH vigente al 16 de abril de 2026. Cualquier actualización realizada en la cartola después de esta fecha no será válida para acceder al beneficio.

¿Cuándo se podrá usar el Cupón de Gas Licuado?

La fecha en la que el dinero estará disponible depende directamente del día en que el usuario realice la activación. El calendario oficial se divide en tres tramos:

Si la activación ocurre entre el 18 y el 29 de mayo: se podrá usar desde el 17 de junio.

se podrá usar desde el 17 de junio. Si se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio: estará habilitado a partir del 2 de julio.

estará habilitado a partir del 2 de julio. Si el trámite se realiza entre el 13 y el 30 de junio: el cupón se liberará el 21 de julio.

Independientemente de la fecha de liberación, todos los beneficiarios tienen como plazo máximo el 30 de septiembre de 2026 para utilizar la totalidad del saldo o su restante.

¿Cómo se activa y usa el Cupón de Gas Licuado?

El trámite debe realizarse antes del 30 de junio ingresando al portal oficial (pulsa aquí) con la Clave Única. Si el usuario no cumple con este paso, perderá su derecho al beneficio.

Una vez que el cupón esté habilitado, existen dos modalidades para realizar el cobro y comprar el cilindro en las empresas distribuidoras:

Cobro digital (al momento de comprar): a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Debe ingresar a la sección Aportes del Estado, seleccionar Canjear Cupón y digitar el RUT del distribuidor junto con el monto exacto de la recarga.

a través de la App BancoEstado o la App RUT Pay. Debe ingresar a la sección Aportes del Estado, seleccionar Canjear Cupón y digitar el RUT del distribuidor junto con el monto exacto de la recarga. Cobro presencial: debe acudir a una sucursal de CajaVecina con su cédula de identidad y solicitar la impresión del cupón, cuya validez es de solo tres días.

Si el valor del cilindro es mayor al del cupón, el resto se cancelará automáticamente del saldo personal en la Cuenta RUT. Si es menor, el saldo restante se guardará nuevamente en la aplicación o podrá reimprimirse en un nuevo voucher.

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