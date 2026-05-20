Bencinera continúa entregando descuentos: Revisa las 16 comunas que tendrán rebaja este 20 de mayo
¿Qué pasó?
Este miércoles 20 de mayo es una nueva jornada de ofertas en Copec, bencinera que todos los días selecciona diferentes zonas de Chile para proporcionar.
A través de sus redes sociales, la compañía reveló las 16 comunas que este miércoles tendrán una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo funciona el descuento?
Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:
- Con cualquier medio de pago
- Sin necesidad de inscripción previa
- Acumulable con otras promociones vigentes
La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:00 horas de este 20 de mayo.
¿Qué comunas tendrán descuento este lunes en Copec?
- Caldera
- Coihueco
- Puente Alto
- La Pintana
- Talagante
- Nacimiento
- Curanilahue
- Coquimbo
- San Javier
- Los Andes
- Hijuelas
- Las Condes
- Santa Cruz
- Hualañé
- Pitrufquén
- Río Bueno
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