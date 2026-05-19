Bencinera sigue con rebajas en combustibles: Estas son las comunas seleccionadas este martes 19 de mayo

19 may. 2026 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

Copec publicó el listado de comunas que este martes 19 de mayo tendrán descuentos en combustibles en todas sus estaciones de servicio ubicadas en las zonas seleccionadas.

Mediante sus redes sociales fue que la compañía dio a conocer las 16 nuevas comunas que podrán acceder al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:

Con cualquier medio de pago

Sin necesidad de inscripción previa

Acumulable con otras promociones vigentes

La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:59 horas de este martes.

¿Qué comunas tendrán descuento?

Antofagasta



Huasco



San Felipe



Viña del Mar



Providencia



Ñuñoa



Maipú



San Bernardo



Melipilla



San Fernando



Talca



Talcahuano



San Pedro de la Paz



Victoria



Osorno



Aysén

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Es importante recordar que todos los días la empresa anuncia 16 nuevas comunas que tendrán este beneficio durante la jornada.

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