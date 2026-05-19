Arturo Vidal declaró como testigo ante la PDI por millonario robo a una casa de cambio

19 may. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

Arturo Vidal concurrió la tarde del lunes hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para ser interrogado en una causa por un supuesto robo que afectó a una casa de cambio a inicios de este año.

El futbolista de Colo Colo llegó a eso de las 17:00 horas hasta la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte, en la comuna de Independencia, y prestó declaración en calidad de testigo.

Investigan robo a casa de cambio

El hecho habría ocurrido al interior de una casa de cambio ubicada en Santiago centro, y habría quedado al descubierto en enero de este año.

De acuerdo a la investigación, el dueño del establecimiento notó que estaba siendo víctima de un robo sistemático desde su caja fuerte, con un total sustraído cercano a los $50 millones.

El propietario del negocio acusó del delito a un trabajador de su confianza. Al enfrentarlo, este le dijo que el dinero fue entregado al jugador de Colo Colo.

El afectado acudió hasta la PDI para denunciar el hecho y, como el exseleccionado chileno fue nombrado por el sospechoso, se le solicitó prestar declaración.