Beneficio por Años Cotizados: ¿Cuántas cotizaciones deben tener los hombres para recibirlo?

18 may. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las ayudas más importantes que introdujo la Reforma de Pensiones es el Beneficio por Años Cotizados, un aporte mensual automático en Unidades de Fomento para mejorar los ingresos de los adultos mayores en el país.

Este dinero busca premiar el esfuerzo de quienes ahorraron formalmente durante su vida laboral. Para acceder a los fondos no se requiere realizar postulaciones, pero la ley exige cumplir un mínimo de años de cotizaciones.

¿Cuántas cotizaciones necesitan los hombres para el Beneficio por Años Cotizados?

Según ChileAtiende, para que los pensionados hombres puedan recibir este aporte en sus jubilaciones, la ley exige que cuenten con un mínimo de 240 meses cotizados, lo que equivale exactamente a 20 años de aportes previsionales.

Estos meses pueden ser continuos o discontinuos. Al momento de calcular el dinero a entregar, el sistema reconocerá hasta 25 años (300 meses), por lo que las cotizaciones que excedan ese límite no sumarán dinero extra al beneficio.

¿Qué se necesita para recibir el Beneficio por Años Cotizados?

Además del tiempo ahorrado, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos base para que se les otorgue el bono:

Tener 65 años o más.

Estar pensionado por vejez o invalidez a través de una AFP o una Compañía de Seguros de Vida.

En el caso de las mujeres, el mínimo actual es de 120 meses cotizados (10 años). Este requisito para las mujeres irá aumentando gradualmente a partir de 2028, hasta llegar a exigir 15 años de cotizaciones en 2036.

¿Cuánto entrega el Beneficio por Años Cotizados?

El monto se calcula entregando 0,1 UF por cada 12 meses (1 año) cotizados. Como el tope máximo reconocido es de 25 años, el beneficio puede alcanzar un monto máximo de 2,5 UF mensuales.

Esta cantidad se suma directamente a la pensión que la persona ya recibe. Incluso si el afiliado ya agotó todos los fondos de su cuenta individual (saldo cero), el Estado le seguirá pagando este beneficio mensual.

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