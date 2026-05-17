Atropellan a inspector municipal de Curacaví: Conductor manejaba bajo los efectos de las drogas

17 may. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de ayer sábado, un inspector municipal de la comuna de Curacaví, al poniente de la Región Metropolitana, fue víctima de un atropello que lo dejó con múltiples fracturas y un estado de salud de carácter "reservado". El culpable de los hechos fue un conductor que manejaba bajo los efectos de las drogas.

Inspector municipal atropellado en Curacaví

El municipio explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 16:30 horas en el Camino El Toro, lugar en donde se realizaban controles vehiculares junto a Carabineros debido a la denuncia de carreras ilegales de motos hechas por los vecinos.

Fue en ese contexto cuando un conductor identificado como Bryan Sepúlveda Zúñiga (29) trató de evitar el control acelerando su automóvil e impactando de frente al inspector municipal, hecho que quedó registrado en la cámara GoPro que portaba el funcionario.

En el registro se aprecia cuando otro inspector alcanzó a salvarse del atropello y cómo la víctima quedó tendida en el suelo tras el impacto del vehículo, el que, manteniendo su velocidad, se dio a la fuga del lugar sin prestar ningún tipo de ayuda.

El imputado por estos hechos iba en compañía de una mujer y un niño, siendo alcanzados por las patrullas municipales a unos cinco kilómetros del lugar del accidente. Tras esto, el conductor fue entregado a Carabineros para ser puesto a disposición de la justicia.

El fiscal Roberto Contreras explicó que el sujeto fue formalizado este domingo por los delitos de "homicidio frustrado, conducción de vehículo motorizado bajo los efectos de las drogas y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestarle ayuda a la persona lesionada".

En dicha audiencia, el tribunal determinó que "la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", por lo que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días.

"Nuestros inspectores han dado pruebas de compromiso, de voluntad por trabajar por la seguridad de nuestra ciudad. Ese es un rol que se renueva ante situaciones tan críticas como las que estamos viviendo en este momento", declaró el alcalde Christian Hernández (IND) al entregar el apoyo al funcionario afectado y su familia.

Revisa el registro del atropello al inspector municipal

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