"Esto no es de ustedes": Video muestra tensa discusión por acceso al lago Villarrica en Pucón

17 may. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado en la comuna de Pucón, región de La Araucanía, muestra una tensa discusión entre un vecino y personal de un condominio por el acceso a la orilla del lago Villarrica.

En el registro viralizado en redes se observa al hombre que grabó la situación enfrentándose a jardineros y guardias de seguridad del recinto, en medio de un debate sobre si el paso correspondía a un espacio público o privado.

El origen del conflicto

El hecho ocurrió el pasado miércoles cuando el hombre ingresó a un acceso que conecta con pequeñas playas ubicadas entre condominios de la zona, donde observó que un grupo de jardineros estaba plantando árboles.

Ankor Dilkin relató que inicialmente pensó que quienes estaban en el lugar eran menores de edad, pero luego se dio cuenta de que se trataba de adultos realizando la intervención. Al poco rato, un grupo de guardias de seguridad le pidió que se retirara del lugar, lo que derivó en la discusión.

"Entonces, me doy vuelta hacia los jardineros y lo empiezo a increpar, igual de mala manera, porque estaba enojado por lo que estaban haciendo, porque primero pensé que eran unos niños y después me di cuenta de que eran personas adultas haciendo eso. Sabían lo que estaban haciendo", relató.

La discusión

En el video se ve cómo el vecino cuestiona la instalación de vegetación en el acceso: "Están haciendo daño en el camino. ¿Cómo se les ocurre plantar acá? Es como plantar en la vereda. Esto no es de ustedes y tampoco de su dueño. Ustedes quieren que esto crezca y después no haya pasada", les dijo.

Los guardias le respondieron: "Está pasando por el antejardín y por el contorno de un muelle concesionado".

¿Qué dijeron las autoridades?

Desde el Ministerio de Bienes Nacionales señalaron que no han recibido una denuncia formal por este caso, pero que iniciarán una fiscalización en el lugar para revisar la situación.

El seremi Juan Guillermo Rojas recordó que "tanto las playas de mar, de ríos y de lagos son bienes nacionales de uso público, y por tanto, su libre acceso se encuentra garantizado por legislación. En el país no existen playas privadas".