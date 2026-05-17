Fuero maternal: ¿Cuánto dura según la ley?

17 may. 2026 - 15:00 hrs.

Entre los beneficios que poseen las mujeres trabajadoras no solamente hay ayudas monetarias, sino que también existen medidas que las protegen en su vida laboral durante algún evento de relevancia en el ámbito personal.

Un ejemplo de estos beneficios es el fuero maternal, una disposición destinada a mujeres trabajadoras del sistema público, organismos privados, incluidos centros comerciales y casas particulares.

¿Cuánto dura el fuero maternal?

La Dirección del Trabajo establece que el fuero maternal comienza desde el embarazo, es decir, desde que la trabajadora queda embarazada, y la ley enfatiza la protección después del parto.

Por lo tanto, el organismo señala que, "por regla general, el fuero dura hasta cuando el hijo cumple un año y 84 días de edad", aproximándose a los 15 meses de durabilidad, periodo en que la trabajadora no podrá ser despedida de manera directa por su empleador.

Además, el fuero maternal no es exclusivo de las madres biológicas: también cubre a las mujeres que adoptan un hijo o hija, y a las que trabajan en instituciones como Carabineros, PDI o las Fuerzas Armadas.

Respecto a los cambios de trabajo, la protección no se pierde si la trabajadora renuncia para irse a otra empresa: el fuero la sigue acompañando en su nuevo empleo. Del mismo modo, una mujer embarazada que entra a trabajar por primera vez a una empresa tiene derecho al fuero desde el primer día en que firma su contrato.

En caso de que la trabajadora sea despedida aun con la protección del fuero, esta puede acudir a los Tribunales del Trabajo en un plazo de 60 días hábiles, contabilizados desde la fecha en que se informó el despido, para efectuar el respectivo trámite.

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