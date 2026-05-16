Día del padre: ¿Cuándo se festeja en Chile?

16 may. 2026 - 19:00 hrs.

Terminando la celebración del Día de la Madre, muchos ya comienzan a pensar en el próximo evento que se aproxima, en el que se festeja el Día del Padre.

Este es uno de los días más celebrados en el país y, además, tiene dos fechas en que se conmemora, una oficial y otra comercial, que se hace coincidir con un día domingo.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Chile?

La fecha oficial en que se celebra el Día del Padre en Chile es el 19 de junio, esto según lo estipulado en el Decreto 1.110 de 1976, por el "alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile".

Sin embargo, la fecha comercial en que se conmemora este día es el tercer domingo del mes de junio, por lo que este 2026, el Día del Padre será el domingo 21 de junio.

¿Dónde se originó el Día del Padre?

La conmemoración del Día del Padre nació en Estados Unidos. En 1909, durante un Día de la Madre, la ciudadana estadounidense Sonora Smart Dodd ideó conmemorar a su padre, un veterano de la guerra civil de ese país.

William Jackson Smart fue un sargento de la Union's First Arkansas Light Artillery que participó en la Guerra Civil de Estados Unidos. Quedó viudo cuando su esposa, Ellen Victoria Cheek Smart, dio a luz a su sexto hijo, lo que provocó que se hiciera cargo de toda su familia.

La iniciativa de Sonora fue apoyada en otras ciudades y en 1924, el Presidente Calvin Coolidge lo decretó como oficial. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando el Presidente Lyndon Johnson promulgó el Día Oficial del Padre.

Actualmente, el Día del Papá se conmemora en gran parte de la cultura occidental y América es el continente con mayor cantidad de países que lo celebran.

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