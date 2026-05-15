Gracia Presidencial al Séptimo Hijo: Los requisitos que deben cumplir los padres para recibir las 10 UF

15 may. 2026 - 09:00 hrs.

El Gobierno reactivó recientemente un histórico aporte llamado Gracia Presidencial al Séptimo Hijo, una ayuda económica y simbólica destinada a las familias numerosas que pertenezcan a los sectores más vulnerables de todo nuestro país.

Este beneficio estatal consta de un incentivo al ahorro entregado por única vez mediante el Fondo ORASMI, además de un certificado oficial emitido por la Presidencia, siempre que los beneficiarios cumplan con lo requerido.

¿Qué necesitan los padres para recibir la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

Para que el padre, madre o tutor legal puedan presentar la solicitud, el Gobierno indicó que tanto los adultos como el menor de edad deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un hijo o hija que sea el séptimo de una sucesión del mismo sexo (siete hombres o siete mujeres). Se acepta que existan vínculos de distinto padre o madre, así como también casos de adopción.

El hijo o hija menor no debe haber superado los cinco años y once meses de edad al momento de ingresar la solicitud.

El hijo o hija menor debe haber nacido en Chile, y ambos padres y/o tutores legales deben encontrarse en territorio nacional. Si los padres son extranjeros, deben acreditar que su situación migratoria está regularizada.

Ambos padres o el tutor legal deben tener sus antecedentes limpios (no registrar antecedentes penales en el certificado del Registro Civil e Identificación).

La familia debe encontrarse dentro del 90% más vulnerable, de acuerdo a su calificación en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué entrega la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

Este reconocimiento del Estado posee dos aristas que se entregan en conjunto a las familias beneficiarias:

Aporte económico: es un bono equivalente a 10 UF financiado mediante el Fondo ORASMI. Se deposita en una cuenta de ahorro a nombre del hijo o hija menor, con el objetivo de funcionar como un incentivo al ahorro futuro.

es un bono equivalente a 10 UF financiado mediante el Fondo ORASMI. Se deposita en una cuenta de ahorro a nombre del hijo o hija menor, con el objetivo de funcionar como un incentivo al ahorro futuro. Aporte simbólico: la familia recibe un Certificado de Reconocimiento Presidencial, el cual es un documento oficial y protocolar emitido directamente por el Gabinete de la Presidencia de la República.

¿Cómo se accede a la Gracia Presidencial al Séptimo Hijo?

Si la familia cumple con todos los requisitos mencionados, el trámite de postulación puede realizarse de las siguientes formas:

Vía virtual: completar el formulario en la sección de Trámites Digitales - Acción Social de la página web de la Subsecretaría del Interior (pulsa aquí) .

completar el formulario en la sección de Trámites Digitales - Acción Social de la . Vía presencial: acudir a los Departamentos Sociales de las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales.

acudir a los Departamentos Sociales de las respectivas Delegaciones Presidenciales Regionales o Provinciales. Por carta: enviar una solicitud escrita dirigida directamente al Presidente de la República, la cual será derivada automáticamente al Departamento de Acción Social para su evaluación.

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