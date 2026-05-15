Dos vehículos se incendian tras violento choque posterior a una persecución policial en La Florida

15 may. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes tras una persecución policial en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Dos vehículos resultaron incendiados posterior a un violento choque.

Grave accidente dejó dos vehículos incendiados

Todo comenzó cuando un vehículo Audi, con dos personas en su interior, evitó someterse a una fiscalización realizada por personal de Carabineros, dándose a la fuga.

Durante su escape, a eso de las 01:30 horas, colisionó con una camioneta marca Toyota Hilux que no respetó el disco Pare, en la intersección de las calles Punta Arenas con José Miguel Carrera.

Producto del choque, el auto de alta gama comenzó a incendiarse, alcanzando también al segundo vehículo. Los ocupantes debieron ser evacuados a la brevedad. Todos resultaron con lesiones, pero fuera de riesgo vital.

Conductor de la camioneta fue detenido

También, un poste de luz ubicado en esa esquina fue impactado en el choque, siendo derribado y cayendo sobre un domicilio.

De acuerdo a información policial, al interior de la camioneta iban tres ocupantes. El conductor quedó detenido, ya que se le habría encontrado droga en sus vestimentas.

Por ahora, Carabineros investiga la razón por la cual el vehículo Audi se dio a la fuga, ya que no contaba con encargo vigente por robo y los ocupantes no dieron positivo en el alcotest.