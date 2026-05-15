Bebé nació en campamento de Puente Alto tras asistencia de Carabineros

15 may. 2026 - 07:05 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros asistió a una mujer embarazada que se encontraba en avanzado trabajo de parto al interior de un campamento en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

De acuerdo a lo informado por la institución policial, el hecho ocurrió a eso de las 15:35 horas del pasado miércoles en el campamento Millantún, ubicado en calle El Sauce.

En ese lugar, una mujer haitiana de 30 años que se encontraba con 38 semanas de embarazo comenzó con fuertes contracciones, por lo que el nacimiento de su bebé era inminente.

Carabineros asistieron a mujer embarazada

A través de un comunicado del nivel 133, funcionarios de Carabineros fueron alertados de la situación, concurriendo inmediatamente a la toma ilegal.

Debido a la inminencia del nacimiento y ante la imposibilidad de un traslado inmediato, los uniformados iniciaron la asistencia en el lugar, naciendo una niña a las 15:43 horas.

Posteriormente, el personal efectuó el corte del cordón umbilical utilizando los implementos sanitarios correspondientes.

Asimismo, los funcionarios brindaron resguardo y contención tanto a la madre como a la recién nacida, permaneciendo junto a ellas hasta la llegada del personal de salud.