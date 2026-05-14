Entregaban sus autos para venderlos y nunca recibían el dinero: La estafa por $780 millones de la automotora Makina Autos

14 may. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Decenas de personas entregaron sus vehículos a Makina Autos, una automotora instalada en Lo Barnechea que prometía vender automóviles a buenos precios y en tiempo récord, sin embargo, todo se trataba de una estafa.

Su dueño y representante legal, Gabriel Gersenvich, fue formalizado el pasado 11 de mayo por estafa y apropiación indebida, quedando en prisión preventiva. El monto total defraudado supera los $780 millones.

¿Cómo operaba el engaño?

El modus operandi era siempre el mismo: las víctimas dejaban su vehículo en consignación —método mediante el cual el dueño del auto lo entregaba a la automotora para que esta lo venda en su nombre—, luego el auto se vendía, pero el dinero nunca llegaba o llegaba en pequeñas cuotas.

El fiscal Manuel Zara, de la Fiscalía Local de Las Condes, lo describió con precisión: "Él tenía una forma de actuar muy reiterada. Cuando no les entregaba el dinero, siempre les daba algún tipo de excusa, y a veces les entregaba pequeños montos para dejarlos tranquilos. Sin embargo, en algún minuto se corta toda la comunicación y nunca más responde".

En la misma línea, el subprefecto David Castro, jefe de la Bridec de la PDI, agregó: "Inclusive, en algunas ocasiones les decía que una forma de compensar era entregarles otro vehículo, pero les pedía que firmaran un documento donde no iban a hacer ningún tipo de acción penal o civil en contra de la automotora".

Las historias de las víctimas

Felipe Barrera llegó a Máquina Autos en una situación crítica: le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune y necesitaba financiar su tratamiento con urgencia. "Le expliqué el tema de la enfermedad y me dijo que me iba a apoyar, que me iba a ayudar para tener los fondos rápidos para poder pagar el tratamiento. Lamentablemente no ha ocurrido eso", relató.

Luego descubrió que también le habían mentido en el precio de venta. "A mí me dijo que el auto se vendió en $17,5 millones, y después pude contactar al comprador por LinkedIn y me dijo que lo había comprado en $19,5 millones", contó. Las excusas se repitieron por semanas: "Me decía que estaba fuera de Chile y me postergaba. Me decía: 'ya te lo voy a pagar el próximo viernes'".

Ignacio Berríos entregó en 2023 un Porsche 944 clásico con la promesa de recibir $21 millones en un plazo de 15 días. Con el tiempo le inventaron problemas mecánicos del auto, le pagaron por partes y finalmente descubrió algo grave: "Yo cada ciertos meses revisaba en el Registro Civil el padrón del vehículo y seguía a mi nombre, hasta hace un par de meses que figura a nombre del comprador, sin yo haber firmado nada".

Estafa por $780 millones

La investigación detectó 28 denuncias y el fiscal Zara precisó que la cifra defraudada asciende a $780 millones en total.

"Logramos detectar que el imputado se apropió de al menos de $550 millones, dinero que debía ir directamente a los vendedores. Además, imputamos 9 delitos de estafa relacionados con autos que provenían de estas apropiaciones y que luego vendía sin transferir el dominio, o con prenda, o con desperfectos mecánicos", detalló.

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