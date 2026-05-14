Alcalde de Independencia cuestiona orden de Contraloría por horario de barberías: "¿Quién se corta el pelo a las 3 de la mañana?"

14 may. 2026 - 11:17 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su descontento con el último dictamen de Contraloría, en el que puso freno a las restricciones horarias que su municipio había comenzado a aplicar a barberías y peluquerías.

Cabe recordar que la municipalidad de Independencia, y varias otras a nivel nacional, habían emitido una ordenanza que decretaba horarios de apertura y cierre de barberías. Esto, ya que vecinos habían denunciado incivilidades y fachadas para actividades ilegales en dichos locales.

"¿Quién se corta el pelo a las 3 de la mañana?"

Iglesia lamentó la decisión del ente fiscalizador, considerando que desde hace tiempo a los municipios "cada vez más se nos carga la temática de seguridad, con las pocas herramientas y atribuciones que tenemos, lo que ya es ultra conocido".

"Intentamos hacer las cosas vía ordenanza, que es la manera que tenemos para regular, porque nosotros somos los responsables de las patentes comerciales. Yo creo que esta era una gran iniciativa que empezó en Independencia y se fue replicando en otras comunas", agregó.

El alcalde calificó el dictamen del organismo como una "noticia lamentable", destacando la contradicción de la contralora Dorothy Pérez. "Ella misma puso esto sobre la mesa. Ella levantó el tema, porque la lógica es: ¿quién se corta el pelo a las 3 de la mañana?", señaló Iglesias.

Aseguró que no se trata de ir contra el comercio ni querer "disminuir el crecimiento del país". "Es de sentido común que una barbería que, además, tiene denuncias por ruidos molestos y venta de droga, que hay conflictos a su alrededor, tenga una regulación adicional por parte del municipio", expuso.

Respecto a las patentes comerciales, el jefe comunal explicó que las municipalidades solo tienen capacidad para regular su pago. "Ese es el límite que tenemos los municipios para poder regular la situación comercial en diferentes cosas", indicó.

"Hay cosas razonables que funcionan hasta más tarde. Pero uno dice como alcalde y como municipio: "¿es razonable que una carnicería esté abierta a las 4 de la mañana? ¿es razonable que una barbería funcione a las 4 de la mañana? Y uno dice 'no tanto', insistió Iglesias.

"El comercio se ajusta al buen entorno y a la seguridad"

Sobre las atribuciones que se están tomando los municipios en estas áreas, el alcalde se justificó diciendo que son ellos mismos quienes "saben lo que pasa en los barrios". "Uno podría tirar la pelota y decir que esto es responsabilidad parlamentaria, pero nosotros creemos que es posible (buscar una solución)", añadió.

Acto seguido, la autoridad argumentó que, de acuerdo a la Constitución, "el comercio se sujeta al buen entorno, a la seguridad y al respeto por la comunidad", algo que no se estaría cumpliendo en estos casos.

Iglesia no cerró la posibilidad de dialogar con Pérez: "Hay cosas que son discutibles... lo que yo le pido a la contralora es: 'Juntémonos, veamos cómo hacemos posible algo como esto. Si usted misma cree que esto es un problema, cree que hay una cuestión que es inexplicable... ¿Cómo llegamos a una solución intermedia?".