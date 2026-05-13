PGU: ¿Qué ingreso debo tener para cobrar el monto máximo?

13 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los aportes más importantes del Estado para los adultos mayores, ya que busca mejorar significativamente sus ingresos económicos siempre que cumplan con los requisitos legales.

Muchos beneficiarios tienen dudas sobre cómo se calcula el pago de este beneficio, por lo que deben saber que el monto a recibir no es fijo. La cantidad depende exclusivamente de la pensión base que la persona haya logrado ahorrar durante su vida laboral activa.

¿Cuánto debo cobrar para recibir el monto máximo de PGU?

Para recibir los $231.732 correspondientes al monto máximo de la PGU, la pensión base debe ser de $789.139 o menor, según ChileAtiende.

Si la pensión base es de entre $789.139 y los $1.252.602 mensuales, el monto será variable y proporcional. No obstante, si supera los $1.252.602 al mes, la persona ya no tiene derecho a cobrar la PGU.

Además, las nuevas normativas permitieron que los mayores de 82 años puedan optar hasta $250.275. Esto aplicará para mayores de 75 años a partir de septiembre de 2026 y para mayores de 65 años en 2027.

¿Cuáles son los requisitos de la PGU?

Para acceder a este aporte, el Instituto de Previsión Social (IPS) exige cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años cumplidos, aunque para adelantar trámites se puede ingresar la solicitud a partir de los 64 años y 9 meses.

No pertenecer al 10% más rico de la población. Esto se mide a través del Puntaje de Focalización Previsional, que considera datos del Registro Social de Hogares (RSH) e ingresos.

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años (desde que cumplió 20 años de edad) y haber vivido en el país al menos cuatro años de los últimos cinco inmediatamente anteriores a la solicitud.

Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.

¿Cómo puedo solicitar la PGU?

El trámite se puede hacer de forma rápida. La manera más sencilla es ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) con el RUN y la fecha. Si es beneficiario, podrá ingresar con la Clave Única y completar la solicitud en línea.

Los interesados también pueden elegir una de las siguientes alternativas, igual de prácticas:

A través de una Videoatención en la sucursal virtual de ChileAtiende.

Llamando al Call Center 101.

De forma presencial en las sucursales de ChileAtiende, en tu propia AFP, compañía de seguros o en las municipalidades que mantengan convenio con el IPS.

No importa si la persona sigue trabajando. Puede acceder y cobrar la PGU sin problemas, incluso si continúa activo laboralmente y recibe un sueldo, si cumple con los requisitos.

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