PGU: ¿Quiénes reciben el monto máximo de más de $250 mil?

08 may. 2026 - 08:00 hrs.

Miles de pensionados han visto un cambio significativo en sus pagos de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un aporte cuyo monto máximo superó la barrera de los $250 mil mensuales y se consolidó como un beneficio importante frente al costo de la vida.

Sin embargo, este incremento no llega a todos al mismo tiempo. El sistema ha priorizado tramos de edad específicos para entregar el tope máximo de forma gradual, por lo que es vital entender cuánto dinero se recibirá próximamente.

¿Para quién es el monto máximo de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, el monto máximo de $250.275 es exclusivo para mayores de 82 años, mientras que las personas de 65 a 81 años pueden recibir hasta $231.732 al mes. Sin embargo, estas cantidades se ajustarán con el tiempo:

Desde septiembre de 2026: todas las personas de 75 años o más podrán optar al monto de $250.275.

todas las personas de 75 años o más podrán optar al monto de $250.275. Desde septiembre de 2027: el beneficio máximo se extenderá para todos los beneficiarios de 65 años en adelante.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

La cobertura se amplió para incluir a personas que antes no tenían derecho a este aporte, quienes ahora lo reciben en su totalidad o como un complemento:

Beneficiarios de pensiones de gracia.

Personas que reciben pensiones por leyes de reparación (Rettig, Valech y Exonerados).

Montepiados de Capredena o Dipreca que no tengan otra pensión en sistemas previsionales distintos.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si una persona cumple los requisitos y desea comenzar a cobrar este aporte, tendrá que:

Ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta ChileAtiende (pulsa aquí) .

. Si el sistema indica que puede ser beneficiario, acceder con la Clave Única.

Seguir los pasos indicados por la plataforma hasta enviar la petición en línea.

¿Qué debo cumplir para recibir la PGU?

Para ser parte de la PGU, el solicitante debe cumplir con estos requisitos fundamentales:

Edad: tener 65 años o más.

tener 65 años o más. Nivel socioeconómico: no pertenecer al 10% más rico de la población total de Chile.

no pertenecer al 10% más rico de la población total de Chile. Residencia: haber vivido en Chile al menos 20 años (desde los 20 de edad) y, obligatoriamente, cuatro de los últimos cinco años antes de la solicitud.

haber vivido en Chile al menos 20 años (desde los 20 de edad) y, obligatoriamente, cuatro de los últimos cinco años antes de la solicitud. Monto de pensión: tener una pensión base inferior a $1.158.355.

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