Gobierno realizará este viernes el segundo vuelo de expulsión de migrantes irregulares

07 may. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno concretará la madrugada de este viernes el despegue de su segundo vuelo de expulsión de migrantes irregulares o con antecedentes penales, a tres semanas de que se llevara a cabo el primero.

La operación se realizará a eso de las 04:00 horas desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago.

Vuelo con 40 migrantes expulsados

De acuerdo a información a la que tuvo acceso Meganoticias, serán 40 personas las deportadas en un vuelo que tendrá a Santo Domingo, capital de República Dominicana, como único destino.

El traslado será en un Boeing 737 de la FACh y cada extranjero estará acompañado por un funcionario de la PDI. Es decir, en total serán 80 pasajeros a bordo del avión.

Aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión

Cuando se realizó el primer vuelo de expulsión el pasado 16 de abril, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que habrá un aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión.

"Estará a disposición, a través del Servicio de Migraciones, quincenalmente la información asociada a las personas que deben dejar nuestro país y a la materialización de las expulsiones", indicó en esa oportunidad.

Las autoridades también evalúan complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. A esto se suma la posibilidad de utilizar vuelos chárter, aunque estos implican un mayor gasto.

El Gobierno busca ejecutar estas medidas utilizando los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión, cercano a los $3 millones por procedimiento.

Cabe destacar que, por ahora, no es posible concretar expulsiones hacia Venezuela. La falta de relaciones diplomáticas impide coordinar estos procesos.