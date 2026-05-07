Bono de Protección: ¿Hay que postular al beneficio para dueñas de casa?

07 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono de Protección, conocido como el bono para dueñas de casa, es un aporte económico fundamental que entrega el Estado para apoyar a las familias de los sectores más vulnerables.

Este beneficio busca facilitar la participación de las familias en los distintos programas sociales del Gobierno, por lo que el dinero se vuelve un incentivo para que los hogares puedan mejorar rápidamente sus condiciones de vida.

¿Tengo que postular al Bono de Protección para recibirlo?

ChileAtiende indica que para recibir este dinero no es necesario realizar ningún trámite de postulación. El Estado lo asigna automáticamente luego de cumplir lo siguiente:

Ser usuario o integrar una familia usuaria del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

El último requisito se formaliza directamente mediante la firma de una carta de compromiso y un plan de intervención.

¿Cuánto entrega el Bono de Protección?

Una vez que la familia cumple los requisitos, el pago se realiza ininterrumpidamente por un período de 24 meses. Sin embargo, el monto varía conforme al período de acompañamiento en el que se encuentre:

En los primeros 6 meses de acompañamiento: recibe $24.523 mensuales.

recibe $24.523 mensuales. Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 mensuales.

$18.664 mensuales. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 mensuales.

$12.832 mensuales. Desde el mes 19 al mes 24: $22.007 mensuales. Este valor corresponde al monto del Subsidio Único Familiar (SUF).

¿Cómo se paga el Bono de Protección?

La entrega se realiza mediante un depósito bancario a la Cuenta RUT de BancoEstado del cobrador designado por la familia, directamente y sin descuentos.

Si la persona no tiene Cuenta RUT, el Ministerio de Desarrollo Social solicita su apertura de forma gratuita. El beneficiario solo tendrá que acudir a cualquier sucursal de BancoEstado para retirar su tarjeta y activar los cobros, en un plazo de hasta seis meses.

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