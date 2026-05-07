Temblor se percibe en el norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

07 may. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,0 se registró durante la mañana de este jueves 7 de mayo en la zona norte del país, justo cuando el reloj marcaba las 08:51 horas.

Según información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 72 kilómetros al este de Socaire, en la región de Antofagasta. Además, se registró a 230 kilómetros de profundidad.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz del sismo.

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