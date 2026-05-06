Temblor se percibe en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

06 may. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió durante la mañana de este miércoles 6 de mayo en el norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 09:15 horas.

Según información del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 127 kilómetros al Noreste de Socaire, región de Antofagasta. La profundidad, en tanto, fue de 256 kms.

Por el momento, desde Senapred no han informado acerca de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

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