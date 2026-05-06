Operativo histórico en Temucuicui: Fiscalía y OS-9 ingresan a comunidad en indagatoria por robo violento de vehículos y drogas

06 may. 2026 - 08:40 hrs.

La Fiscalía Local de Collipulli y el OS-9 de Carabineros realizaron este miércoles un operativo de ingreso masivo a la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, en el marco de una investigación por robos violentos de vehículos.

Se trata del primer procedimiento de este tipo —con ingreso masivo de policías al corazón de la comunidad— desde enero de 2021, cuando fue asesinado el detective Luis Morales. Con anterioridad, solo se habían registrado ingresos puntuales por casos de microtráfico.

La investigación se originó a raíz de un robo con intimidación ocurrido el 21 de agosto de 2025. Según la tesis de la Fiscalía de La Araucanía, que dirige Roberto Garrido, existe un grupo organizado dedicado al robo violento de vehículos motorizados, que utiliza armas de fuego para intimidar y disparar contra las víctimas, para luego trasladar los vehículos al sector Alaska de Temucuicui, donde los ocultan en predios de la comunidad.

La indagatoria vincula múltiples causas previas y análisis policiales que habrían permitido establecer patrones comunes de operación. Imágenes y escuchas telefónicas incriminarían a los imputados.

Los líderes del grupo identificados por la Fiscalía son los gemelos Queipul Huenchullán, ambos de 18 años. Aliwenko Queipul Huenchullán, sindicado como uno de los principales integrantes de la organización, fue detenido en el operativo y enfrenta cargos por robo con intimidación y/o violencia reiterado, incendio y disparos injustificados. Su hermano gemelo Aukaman Queipul Huenchullán, imputado por los mismos delitos, no había sido capturado al cierre de esta información: habría escapado junto a su pareja, Nayadeth Anaís Millanao Millape, de 19 años, quien también está imputada por atentado contra la autoridad, hurto y receptación reiterada de vehículo motorizado.

Entre los detenidos figuran además Rosa Delia Huenchullán Queipul, de 45 años, domiciliada en Temucuicui, imputada por receptación reiterada de vehículos motorizados, bajo la tesis de que mantenía vehículos robados ocultos en el domicilio familiar con conocimiento de su origen ilícito; y Luis Patricio Queipul Hueiquil, de 55 años, también domiciliado en la comunidad, imputado por el mismo delito, por haber permitido ocultar vehículos sustraídos en el terreno familiar, según la investigación.

En el marco del mismo operativo, además, fueron detenidas otras dos personas cuyas identidades no han sido reveladas, aprehendidas en flagrancia por poseer plantaciones de marihuana al interior de la comunidad