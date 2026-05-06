Corte de agua en la Región Metropolitana se extenderá por hasta 10 horas este miércoles: Revisa qué sector se verá afectado
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 6 de mayo se realizarán cortes programados de agua en una comuna de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta diez horas debido al cambio de válvulas.
El corte no contempla la totalidad de la comuna, ya que se centra en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
La reina
Desde las 15:00 del día miércoles 6 de mayo, hasta las 01:00 horas del jueves 7 de abril.
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