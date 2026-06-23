Caminaban a rostro cubierto: Videos captan a presuntos implicados en crimen de niño de 12 años en San Bernardo

23 jun. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

Imágenes exclusivas de Meganoticias muestran a cinco sospechosos del crimen del niño de 12 años en San Bernardo caminando a rostro cubierto en la madrugada de este martes.

Según información preliminar, la caminata de estos individuos habría ocurrido poco antes de comenzar con el tour delictual, que incluyó un robo en una estación de servicio.

¿Cuántos detenidos hay hasta este martes?

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó esta jornada que por ahora hay tres detenidos en el marco de las diligencias por la muerte del menor de 12 años.

En esta línea, aclaró que el trabajo no ha terminado, puesto que los esfuerzos están en hallar a los otros dos sospechosos: "Es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos. Estamos todos orientados en dar paz y seguridad, pero estos delincuentes no merecen andar en las calles y provocar tanto dolor", dijo en un punto de prensa.

Por otra parte, el fiscal y encargado de la investigación, Leonardo Tapia, detalló que los detenidos son jóvenes "que bordean entre los 17 y 20 años de edad".

Las palabras del ministro de Seguridad

A través de sus redes sociales, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, habló de un cuarto involucrado identificado: "Rápida acción policial y del Ministerio Público, que permitió concretar órdenes de detención, entrada y registro en ocho domicilios, además de incautar medios de prueba asociados al delito", mencionó.

Agregó que "nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos".

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