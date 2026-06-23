Confirman búsqueda de otros dos delincuentes en crimen de niño en San Bernardo: "Es preferible que se entreguen"

23 jun. 2026 - 20:03 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de un punto de prensa en la tarde de este martes 23 de junio, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó detalles de las diligencias en la búsqueda de los sospechosos en el crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

¿Qué dijo el general director de Carabineros?

El efectivo policial destacó que "en este momento damos cuenta de la detención de tres de estos delincuentes, pero son cinco, y las diligencias siguen en desarrollo y no vamos a parar hasta encontrar a quienes integran a esta banda".

"Han cometido una serie de otros delitos con antecedentes en sus carpetas delictuales. No vamos a parar hasta encontrar al último de ellos", sostuvo.

Araya remarcó que "es preferible que se entreguen, porque todos los equipos especializados van a estar a la siga de ellos. Estamos todos orientados en dar paz y seguridad, pero estos delincuentes no merecen andar en las calles y provocar tanto dolor".

Las diligencias

El fiscal y encargado de la investigación, Leonardo Tapia, detalló que hasta ahora hay tres detenidos, que son jóvenes "que bordean entre los 17 y 20 años de edad".

El persecutor mencionó que los sospechosos incurrieron en una serie de delitos: "El primero de ellos ocurre en un servicentro Shell, en donde abordan a una persona que se encontraba cargando combustible... le sustraen su vehículo y algunas especies personales".

Luego de esto, explicó que los criminales transitaron por la comuna de San Bernardo y que a la 01:00 de la mañana intimidaron a un transeúnte: "Lo agreden a tal nivel que le dejan una fractura", dijo.

El tour delictual no terminó allí, puesto que más tarde llegaron al vehículo donde falleció el niño de 12 años: "En este hecho, interceptan a este vehículo en una encerrona. Se bajan los ocupantes tras un acto intimidatorio contra las dos personas de los asientos delanteros, con el propósito de sustraer las especies", expresó Tapia.

Acerca de este delito, agregó que "fue tal la intimidación, que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar, quedando atrapado con el cinturón de seguridad".