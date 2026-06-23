Detienen a hombre implicado en intento de secuestro de mujer boliviana en las cercanías del Congreso

23 jun. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho delictual se produjo en Valparaíso, en donde un operativo de Carabineros permitió frustrar el secuestro de una joven ciudadana boliviana de 21 años, quien llevaba apenas cuatro días en el país, lo que ocurrió en las cercanías del Congreso.

El procedimiento policial culminó con un detenido, la incautación de una millonaria suma de dinero en efectivo y una investigación en pleno desarrollo.

Testigos alertaron del rapto

El hecho inició en las inmediaciones del Terminal Rodoviario de Valparaíso. En ese lugar, transeúntes y testigos se percataron de una alarmante situación: Un grupo de sujetos estaba subiendo a una mujer a la fuerza a un vehículo.

Gracias a la oportuna denuncia de los testigos, Carabineros fue alertado de forma inmediata. La información detallada del automóvil utilizado por los delincuentes fue transmitida a la Central de Comunicaciones (CENCO), activando un amplio plan de cierre de vías y búsqueda en la zona.

Seguimiento controlado y captura en los techos

Con los datos del vehículo, personal de la 2.ª Comisaría de Valparaíso divisó el automóvil e inició un seguimiento controlado. La persecución policial terminó cuando los uniformados lograron interceptar a los antisociales en la intersección de avenida Rodelillo con el pasaje Campoamor.

Al verse completamente acorralados por las patrullas, cuatro de los ocupantes descendieron rápidamente del móvil y huyeron a pie en distintas direcciones, dejando a la víctima abandonada al interior del auto.

Asimismo, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3.ª Comisaría de Valparaíso, que realizaban diligencias en el sector, se sumaron al operativo de rastreo.

Los agentes de la SIP lograron ubicar y detener a uno de los prófugos, quien se había escondido en la techumbre de una vivienda colindante.

El imputado es un ciudadano de nacionalidad chilena que ya registra antecedentes penales previos.

Millonario hallazgo y el trasfondo de la víctima

Durante la posterior inspección ocular del vehículo utilizado para el crimen —el cual, según se constató, no mantenía un encargo vigente por robo—, los Carabineros encontraron la suma de $5.475.000 en efectivo, cuyo origen está siendo investigado.

Respecto a la víctima, se confirmó que se trata de una joven de 21 años y nacionalidad boliviana. La mujer había ingresado a Chile hace tan solo cuatro días con el objetivo de visitar a su madre, quien actualmente se encuentra privada de libertad cumpliendo una condena en la Penitenciaría de Santiago por el delito de tráfico de drogas.

Actualmente, Carabineros de Chile mantiene desplegados diversos operativos y diligencias investigativas para dar con el paradero de los otros delincuentes que lograron escapar, así como para esclarecer las motivaciones detrás de este intento de secuestro.

Así fue el momento del intento de secuestro

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