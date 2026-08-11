Vacuna chilena contra el cáncer da importante paso internacional: Será probada en 140 pacientes

11 ag. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una prometedora investigación desarrollada en Chile durante más de dos décadas dará un importante salto internacional. Se trata de TAPCells, una vacuna terapéutica personalizada contra el cáncer, que será sometida a un nuevo ensayo clínico en Brasil.

Según publicó Las Últimas Noticias (LUN), un grupo de científicos chilenos viajará nuevamente a Sao Paulo para participar en un estudio de fase II que contempla a 140 pacientes con cáncer de próstata.

La investigación, que nació de más de 20 años de trabajo de la Universidad de Chile, podría avanzar a una fase III si los resultados son positivos. De concretarse ese escenario, los investigadores estiman que la terapia podría llegar a ser aprobada en un plazo de tres a cuatro años.

¿Cómo funciona la vacuna TAPCells?

De acuerdo con lo informado por LUN, TAPCells corresponde a una terapia personalizada que utiliza células del propio paciente.

Para desarrollar la vacuna, se extrae sangre y se aíslan los glóbulos blancos conocidos como monocitos. Estas células son sometidas durante cuatro días a un proceso en laboratorio para transformarlas en componentes capaces de estimular al sistema inmune.

Posteriormente, las células son utilizadas para preparar una vacuna destinada a activar las defensas del organismo y ayudarlo a reconocer y combatir las células tumorales.

La investigación ya cuenta con experiencia en Chile. Según detalló LUN, 350 pacientes con melanoma avanzado han sido tratados con TAPCells en estudios clínicos de fase II, mientras que otros 50 pacientes con cáncer de próstata participaron en una fase I.

La probarán en pacientes con cáncer de próstata

El próximo desafío de los investigadores será realizar un ensayo clínico de fase II en Brasil, específicamente en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, con la participación de 140 pacientes.

El estudio estará enfocado en personas con cáncer de próstata hormonosensible y de alto riesgo, pero que todavía no se encuentren en una etapa avanzada de la enfermedad.

En conversación con LUN, el inmunólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Flavio Salazar, uno de los impulsores de la investigación, destacó que los resultados obtenidos hasta ahora han sido prometedores.

De hecho, el investigador señaló que en los estudios realizados previamente con pacientes con melanoma se han observado respuestas importantes, incluyendo casos en que algunos pacientes han logrado una sobrevida superior a cinco años.

¿Por qué eligieron Brasil?

Brasil fue escogido como escenario para esta nueva etapa debido a las condiciones que ofrece para desarrollar ensayos clínicos.

Según explicó Salazar al citado medio, el país cuenta con una regulación más avanzada para este tipo de terapias y con laboratorios habilitados para producirlas, además de una infraestructura que permite realizar estudios multicéntricos y publicar sus resultados.

Antes de comenzar el ensayo, eso sí, los investigadores deberán completar la transferencia tecnológica, validar el proceso de fabricación y conseguir las autorizaciones regulatorias y éticas correspondientes.

La expectativa es que las pruebas puedan comenzar durante este año o, eventualmente, a comienzos del próximo.

Un camino que todavía debe superar varias etapas

Pese a los resultados alentadores, TAPCells todavía se encuentra en etapa de investigación y no es una vacuna contra el cáncer disponible para uso general.

El ensayo de fase II será clave para determinar su eficacia en un grupo más amplio de pacientes. Si los resultados son positivos, el siguiente paso será avanzar hacia una fase III, donde la terapia deberá ser evaluada en una escala mayor.

De acuerdo con las estimaciones, si todas las etapas avanzan favorablemente, TAPCells podría estar aprobada dentro de tres a cuatro años.

La investigación representa así un importante paso para la ciencia chilena y para el desarrollo de tratamientos personalizados contra el cáncer, aunque todavía deberá superar las distintas etapas clínicas y regulatorias antes de llegar eventualmente a los pacientes.