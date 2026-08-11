Gigantesco buque chino llegó a San Antonio: ¿Por qué está en Chile?

11 ag. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

La presencia de una gigantesca embarcación en la costa de la región de Valparaíso no pasó desapercibida durante el fin de semana. Se trata del BYD Changzhou, un gigantesco buque proveniente de Asia que arribó a las instalaciones de DP World en el puerto de San Antonio, marcando un hito inédito para la logística nacional.

Aunque las marejadas obligaron a mover la nave a una zona segura a la espera de un mar más tranquilo, su presencia ya genera gran expectativa en el sector industrial. Pero, ¿a qué se debe la llegada de este navío a aguas chilenas?

La razón detrás del arribo del barco

La llegada de este buque responde a una estrategia sin precedentes en el mercado de la electromovilidad: es la primera vez que un fabricante de autos chino desembarca en el país utilizando un transporte marítimo de su propiedad.

A diferencia de las marcas tradicionales que contratan servicios de carga de terceros, la firma asiática decidió construir sus propios buques para mover miles de autos eléctricos e híbridos enchufables directamente desde sus fábricas hasta los puertos de destino.

Con casi 200 metros de longitud y 38 metros de ancho, el barco funciona como un verdadero estacionamiento flotante con capacidad para unas 7.000 unidades.

Un recorrido por Sudamérica

Chile no es la única parada de este imponente carguero. La nave ha estado recorriendo distintos terminales del continente, abasteciendo mercados clave de la región.

De hecho, en su paso previo por Argentina a comienzos de año, la embarcación protagonizó el mayor desembarco individual de vehículos importados en la historia de ese país, al concentrar toda la carga en un solo fabricante.

Se espera que, una vez que las olas disminuyan su altura en San Antonio, la tripulación inicie las maniobras para desembarcar las unidades destinadas al mercado chileno.

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