PGU: Este es el monto que recibirán los mayores de 75 años desde septiembre

11 ag. 2026 - 09:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento a partir de septiembre de 2026, como parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.

El beneficio, que ya incrementó su monto para las personas de 82 años o más, extenderá desde septiembre el acceso al monto máximo de $250.275 a quienes tengan 75 años o más y cumplan con los requisitos establecidos.

De esta manera, miles de pensionados podrán acceder a un monto mayor de la PGU, en una nueva etapa del proceso de aumento establecido por la reforma.

¿Cuánto recibirán por la PGU desde septiembre?

A partir de septiembre de 2026, las personas que tengan 75 años o más podrán acceder al monto máximo de la Pensión Garantizada Universal, que actualmente corresponde a $250.275.

El aumento se aplicará automáticamente a quienes ya reciben la PGU y tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026, siempre que cumplan las condiciones para recibir el beneficio.

En tanto, quienes cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 tendrán derecho al incremento desde el mes en que cumplan dicha edad.

¿Qué pasa con quienes tienen entre 65 y 74 años?

Las personas entre 65 y 74 años todavía no accederán al monto máximo por esta etapa de la reforma.

El calendario establece que será desde septiembre de 2027 cuando las personas de 65 años o más podrán acceder al monto máximo de la PGU, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Actualmente, desde febrero de 2026, quienes tienen entre 65 y 81 años cuentan con un monto máximo de $231.732, mientras que las personas de 82 años o más pueden recibir hasta $250.275.

Para quienes ya reciben la PGU y cumplen con la edad establecida para cada etapa, el incremento se realiza automáticamente. Sin embargo, existen casos en los que las personas deben solicitar el beneficio, como determinados pensionados de gracia y personas beneficiarias de leyes de reparación.

Además, para conocer la fecha exacta en que una persona accederá al aumento o verificar si cumple los requisitos para recibir la PGU, se puede realizar una consulta con el RUN y la fecha de nacimiento a través de los canales oficiales de ChileAtiende.

Este es el calendario de aumento de la PGU

La implementación del nuevo monto máximo se realiza de manera gradual:

Desde septiembre de 2025: personas de 82 años o más.

Desde septiembre de 2026: personas de 75 años o más.

Desde septiembre de 2027: personas de 65 años o más.

Así, septiembre de 2026 será una fecha clave para los pensionados de 75 años o más, quienes podrán acceder al monto máximo de $250.275 de la Pensión Garantizada Universal.

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