Ripley busca a más de 400 trabajadores en todo Chile: Conoce las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Felipe Gallardo
La reconocida cadena de retail y servicios financieros Ripley mantiene abiertas 487 ofertas laborales en distintas regiones del país, con vacantes que van desde la atención directa en tiendas hasta puestos profesionales de jefatura y subgerencia.
Las convocatorias incluyen empleos bajo modalidades full time, jornada parcial y part time, además de programas corporativos y prácticas profesionales.
¿Cuáles son los empleos disponibles en Ripley?
- Subgerente Comercial – Temuco (Región de La Araucanía)
- Jefe/a Comercial – Osorno (Región de Los Lagos)
- Analista de Operaciones Financieras – Banco Ripley (Santiago)
- Práctica Profesional en Desarrollo Organizacional – Gerencia de Personas
- Práctica Profesional en Comunicaciones Internas – Periodismo / Publicidad
- Asesor/a de Compras – Santiago (Plaza Egaña)
- Asistente de Experiencia de Compras – Las Condes (Parque Arauco)
- Asistente de Venta Integral Electrónica – Huechuraba
- Cajero/a y Ejecutivo/a de Productos Financieros – Varias comunas
- Bodeguero/a de Tienda – Puente Alto / Tobalaba
- Consultor/a de Ventas – Viña del Mar y Concepción
Además de las remuneraciones asociadas a cada cargo, la empresa ofrece beneficios corporativos a sus colaboradores, tales como capacitaciones y programas de desarrollo profesional, seguro complementario de salud gratuito, descuentos en tiendas del grupo, convenios de educación y tasa preferencial en productos de Banco Ripley.
¿Cómo postular a las vacantes de Ripley?
Las postulaciones son de manera 100% online a través del portal de empleos Laborum (ingresa aquí).
Una vez dentro del perfil de la empresa, los interesados pueden filtrar por tipo de jornada o ubicación, revisar los requisitos específicos de cada oferta e iniciar la postulación seleccionando el botón "Postularme". Para completar el proceso, es indispensable contar con una cuenta activa en la plataforma y el currículum vitae (CV) actualizado.
Dado que las vacantes se renuevan constantemente según los requerimientos operativos de la empresa, se recomienda revisar periódicamente el perfil.
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