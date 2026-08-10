Ripley busca a más de 400 trabajadores en todo Chile: Conoce las vacantes disponibles y cómo postular

10 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La reconocida cadena de retail y servicios financieros Ripley mantiene abiertas 487 ofertas laborales en distintas regiones del país, con vacantes que van desde la atención directa en tiendas hasta puestos profesionales de jefatura y subgerencia.

Las convocatorias incluyen empleos bajo modalidades full time, jornada parcial y part time, además de programas corporativos y prácticas profesionales.

¿Cuáles son los empleos disponibles en Ripley?

Subgerente Comercial – Temuco (Región de La Araucanía)

Jefe/a Comercial – Osorno (Región de Los Lagos)

Analista de Operaciones Financieras – Banco Ripley (Santiago)

Práctica Profesional en Desarrollo Organizacional – Gerencia de Personas

Práctica Profesional en Comunicaciones Internas – Periodismo / Publicidad

Asesor/a de Compras – Santiago (Plaza Egaña)

Asistente de Experiencia de Compras – Las Condes (Parque Arauco)

Asistente de Venta Integral Electrónica – Huechuraba

Cajero/a y Ejecutivo/a de Productos Financieros – Varias comunas

Bodeguero/a de Tienda – Puente Alto / Tobalaba

Consultor/a de Ventas – Viña del Mar y Concepción

Además de las remuneraciones asociadas a cada cargo, la empresa ofrece beneficios corporativos a sus colaboradores, tales como capacitaciones y programas de desarrollo profesional, seguro complementario de salud gratuito, descuentos en tiendas del grupo, convenios de educación y tasa preferencial en productos de Banco Ripley.

¿Cómo postular a las vacantes de Ripley?

Las postulaciones son de manera 100% online a través del portal de empleos Laborum (ingresa aquí).

Una vez dentro del perfil de la empresa, los interesados pueden filtrar por tipo de jornada o ubicación, revisar los requisitos específicos de cada oferta e iniciar la postulación seleccionando el botón "Postularme". Para completar el proceso, es indispensable contar con una cuenta activa en la plataforma y el currículum vitae (CV) actualizado.

Dado que las vacantes se renuevan constantemente según los requerimientos operativos de la empresa, se recomienda revisar periódicamente el perfil.

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