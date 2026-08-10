Codelco capitalizará por primera vez la totalidad de sus utilidades anuales: Se trata de 2.422 millones de dólares

10 ag. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco podrá capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, luego de que el Gobierno autorizara que estos recursos permanezcan en la empresa y no sean retirados como aporte al Fisco.

La decisión fue anunciada este lunes, en el marco del Día del Minero, por el Presidente José Antonio Kast y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En concreto, la capitalización alcanza aproximadamente los US$2.422 millones, cifra que corresponde a la utilidad consolidada que Codelco reportó para 2025. Cerca del 84% de ese resultado estuvo explicado por un efecto asociado a la adquisición de Novandino Litio, sociedad conjunta con SQM.

Según se explicó, la medida permitirá a Codelco destinar esos recursos a su continuidad operacional y cartera de proyectos, reduciendo la necesidad de incrementar su deuda.

"Estamos con Codelco. Por eso capitalizaremos el 100% de sus utilidades de 2025. Lo anunciamos hoy, en el Día del Minero y la Minera, como un reconocimiento a su abnegada y trascendental labor. La Corporación es clave para el desarrollo de los chilenos y para el financiamiento del Estado", aseguró el Presidente Kast.

Una capitalización inédita para la estatal

El biministro Daniel Mas destacó: "Lo excepcional y sin precedentes de esta jornada es que, por primera vez en sus más de 50 años de historia, el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados en un solo ejercicio anual".

Según explicó Mas, los recursos buscan fortalecer el patrimonio y la liquidez de la estatal, además de evitar que sus desafíos productivos sean abordados mediante un mayor endeudamiento.

A su vez, Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, señaló: "Esta capitalización nos permite avanzar con mayor solidez, pero también nos impone una enorme responsabilidad: administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera".

Entre las prioridades mencionadas están el desarrollo de las faenas actuales, la recuperación de la capacidad productiva y el financiamiento de los compromisos de la corporación.