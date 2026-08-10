Gobierno decreta emergencia preventiva climática de Arica a Coquimbo: Estará vigente hasta el 16 de agosto

10 ag. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno informó en la tarde de este lunes que decretó emergencia preventiva climática desde Arica a Coquimbo por el sistema frontal proyectado esta semana para el norte del país.

La medida estará vigente hasta el 16 de agosto

A través de un punto de prensa, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que esta medida estará vigente desde este lunes "hasta el próximo (domingo) 16 de agosto".

La autoridad explicó que esto "significa que estamos anticipando los trámites administrativos y de coordinación con diferentes instancias al momento en que se produzca una emergencia".

Alvarado recalcó que "los tiempos de respuesta son importantes y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir a las personas e infraestructura. Este decreto nos permite movilizar y disponer de los recursos necesarios para atender la primera fase de la emergencia".

¿Qué dijo el Presidente Kast?

En el mismo punto de prensa en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast señaló que "se han activado todos las delegaciones regionales, provinciales, en coordinación con las gobernaciones y alcaldes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo".

"Hemos solicitado la coordinación a todos los entes regionales. Y la coordinación eventual que tenga que hacerse con las Fuerzas Armadas", sostuvo el Mandatario.

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