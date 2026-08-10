Estados Unidos compromete millonaria ayuda a Colombia por terremoto de 7,4

10 ag. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos anunció el lunes una millonaria ayuda para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado más de un centenar de muertos, decenas de heridos y grandes destrozos.

El Departamento de Estado de EE.UU. informó que "la Administración Trump destina 15,5 millones de dólares a financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto".

El presidente Abelardo de La Espriella declaró este lunes la "situación de emergencia" en Colombia luego del movimiento telúrico que por ahora dejó 111 muertos, 87 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Personas evacuadas y edificios derrumbados

A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas evacuadas mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la Agence France-Presse.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07:34 horas (local), según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.

El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre que por el momento informó de 12 muertos.

Asimismo, seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales.

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