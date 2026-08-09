Ya operan modernos trenes de dos pisos: Pueden trasladar a más de 500 pasajeros y cuentan con mayor eficiencia energética

09 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Los trenes se han vuelto populares no solo por la rapidez o por conectar varios puntos de una ciudad, sino también porque suelen transportar gran cantidad de pasajeros.

Es por eso que algunos países ya comienzan a pensar en opciones para poder trasladar a más personas, como es el caso de Austria.

El país europeo comenzó a innovar con alternativas como trenes de dos pisos. Por ejemplo, en la ruta Viena–Salzburgo, una de las más transitadas del país, ya circulan vagones con dos pisos desde diciembre de 2025.

Trenes de dos pisos en Europa

Las operaciones están a cargo de la empresa privada austriaca Westbahn. Cada formación tiene seis coches, capacidad para 536 pasajeros y comodidades como cargadores eléctricos en todos los asientos, WiFi, sistemas modernos de control de equipaje y validación de boletos, y mayor eficiencia energética.

Trenes de dos pisos en Austria / Intagram @unsereoebb

Estos trenes recuerdan a los Trenes de Buenos Aires (TBA), vagones de dos pisos que en 2006 se introdujeron en la Línea Sarmiento, con capacidad para 320 pasajeros.

Los trenes de Westbahn también cuentan con certificación para operar en países como Alemania y Hungría, lo que permite su expansión regional.

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